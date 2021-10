Gessica Notaro fa il botox: “Serve per riprendere la mobilità del viso” (Di martedì 5 ottobre 2021) Non è un segreto, Gessica Notaro sta facendo di tutto per riacquistare i lineamenti del suo viso. “Tornerò come prima, anzi meglio“, aveva promesso la ex modella e cantante ai suoi followers, e sembra proprio che ce la stia mettendo tutta. Nell’ultimo post che ha pubblicato su Instagram, infatti, si mostra mentre si sottopone ad un trattamento al botox. Ma non si tratta di un semplice “ritocchino” come quelli a cui molte star si sottopongono per eliminare qualche ruga. “Lo sapevate che il famoso botox di cui tutti parlano non viene usato solo per sembrare più giovani? Io ho cominciato a farlo da quando mi è’ stata innestata la pelle sulla fronte per migliorare la funzionalità del viso. Lo faccio circa ogni 6 mesi ed ho raggiunto risultati davvero eccellenti“, ha scritto ... Leggi su diredonna (Di martedì 5 ottobre 2021) Non è un segreto,sta facendo di tutto per riacquistare i lineamenti del suo. “Tornerò come prima, anzi meglio“, aveva promesso la ex modella e cantante ai suoi followers, e sembra proprio che ce la stia mettendo tutta. Nell’ultimo post che ha pubblicato su Instagram, infatti, si mostra mentre si sottopone ad un trattamento al. Ma non si tratta di un semplice “ritocchino” come quelli a cui molte star si sottopongono per eliminare qualche ruga. “Lo sapevate che il famosodi cui tutti parlano non viene usato solo per sembrare più giovani? Io ho cominciato a farlo da quando mi è’ stata innestata la pelle sulla fronte per migliorare la funzionalità del. Lo faccio circa ogni 6 mesi ed ho raggiunto risultati davvero eccellenti“, ha scritto ...

