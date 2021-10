Fisco, ddl delega in Cdm. Sul tavolo possibile revisione aliquote Iva (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – Abolizione dell’Irap, possibile revisione delle aliquote Iva e un intervento sull’Irpef a favore dei ceti medi e bassi. Queste le misure al centro della riforma fiscale il cui iter prende il via oggi. Dopo mesi di gestazione la delega fiscale approda questo pomeriggio, intorno alle 15, in Consiglio dei ministri. L’obiettivo, in questa prima fase, è definire la cornice degli interventi della riforma in attesa dei decreti attuativi che daranno seguito alle misure. Previsti per la riforma fino a 9 miliardi da stanziare in manovra, attingendo dal tesoretto di oltre 22 miliardi emerso per l’impatto della revisione al rialzo del PIL 2021 (+6%) sul deficit. Sul tavolo, oltre alla revisione del sistema del prelievo fiscale, anche la lotta all’evasione con ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – Abolizione dell’Irap,delleIva e un intervento sull’Irpef a favore dei ceti medi e bassi. Queste le misure al centro della riforma fiscale il cui iter prende il via oggi. Dopo mesi di gestazione lafiscale approda questo pomeriggio, intorno alle 15, in Consiglio dei ministri. L’obiettivo, in questa prima fase, è definire la cornice degli interventi della riforma in attesa dei decreti attuativi che daranno seguito alle misure. Previsti per la riforma fino a 9 miliardi da stanziare in manovra, attingendo dal tesoretto di oltre 22 miliardi emerso per l’impatto dellaal rialzo del PIL 2021 (+6%) sul deficit. Sul, oltre alladel sistema del prelievo fiscale, anche la lotta all’evasione con ...

Advertising

andrea_uff : FISCO, DAL CNEL DDL DELEGA SU MODIFICHE STATUTO DIRITTI CONTRIBUENTE: - AngelaAngelmi : RT @giornaleradiofm: Approfondimenti: Domani ddl delega sul fisco in Consiglio dei ministri: (ANSA) - ROMA, 04 OTT - Domani il Consiglio de… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Domani ddl delega sul fisco in Consiglio dei ministri: (ANSA) - ROMA, 04 OTT - Domani il Consiglio… - iconanews : Domani ddl delega sul fisco in Consiglio dei ministri - angelointerdona : RT @ItaliaOggi: Fisco, Cnel: via libera al ddl delega per riformare lo Statuto del contribuente -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco ddl Fisco, ddl delega in Cdm. Sul tavolo possibile revisione aliquote Iva Secondo quanto si apprende l'esecutivo, raccogliendo uno degli input arrivato dalle Camere, potrebbe includere anche l 'imposta sul valore aggiunto tra quelle oggetto della riforma del fisco. .

Domani ddl delega sul fisco in Consiglio dei ministri Domani il Consiglio dei ministri esaminerà la delega fiscale. Lo si apprende da fonti governative, secondo le quali subito dopo la cabina di regia convocata alle 14, il premier porterà il ...

Domani ddl delega sul fisco in Consiglio dei ministri - Ultima Ora Agenzia ANSA Fisco, ddl delega in Cdm. Sul tavolo possibile revisione aliquote Iva (Teleborsa) - Abolizione dell'Irap, possibile revisione delle aliquote Iva e un intervento sull'Irpef a favore dei ceti medi e bassi. Queste le misure al centro della riforma fiscale il cui ...

Domani ddl delega sul fisco in Consiglio dei ministri Domani il Consiglio dei ministri esaminerà la delega fiscale. Lo si apprende da fonti governative, secondo le quali subito dopo la cabina di regia convocata alle 14, il premier porterà il provvediment ...

Secondo quanto si apprende l'esecutivo, raccogliendo uno degli input arrivato dalle Camere, potrebbe includere anche l 'imposta sul valore aggiunto tra quelle oggetto della riforma del. .Domani il Consiglio dei ministri esaminerà la delega fiscale. Lo si apprende da fonti governative, secondo le quali subito dopo la cabina di regia convocata alle 14, il premier porterà il ...(Teleborsa) - Abolizione dell'Irap, possibile revisione delle aliquote Iva e un intervento sull'Irpef a favore dei ceti medi e bassi. Queste le misure al centro della riforma fiscale il cui ...Domani il Consiglio dei ministri esaminerà la delega fiscale. Lo si apprende da fonti governative, secondo le quali subito dopo la cabina di regia convocata alle 14, il premier porterà il provvediment ...