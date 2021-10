Covid, i dati: 2.466 nuovi casi con 322.282 test, positività scende allo 0,76%. 50 nuove vittime, calano ricoveri (-64) e terapie intensive (-4) (Di martedì 5 ottobre 2021) Sono 2.466 i positivi al Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattr’ore in Italia. Ieri erano stati 1.612. I test molecolari e antigenici, però, sono quasi il triplo: 322.282 contro i 122.214 di ieri, per un tasso di positività che scende dall’1,31% allo 0,76%, il dato più basso da molti giorni. Le nuove vittime sono 50 (ieri erano state 37). In calo anche i numeri ospedalieri: i pazienti ricoverati nelle terapie intensive del Paese sono 433, 4 in meno di ieri, con 18 nuovi ingressi (ieri erano 22). I ricoverati nei reparti ordinari, invece sono 2.968, 64 in meno di ieri (erano 3.032). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Sono 2.466 i positivi al-19 registrati nelle ultime ventiquattr’ore in Italia. Ieri erano stati 1.612. Imolecolari e antigenici, però, sono quasi il triplo: 322.282 contro i 122.214 di ieri, per un tasso dichedall’1,31%0,76%, il dato più basso da molti giorni. Lesono 50 (ieri erano state 37). In calo anche i numeri ospedalieri: i pazienti ricoverati nelledel Paese sono 433, 4 in meno di ieri, con 18ingressi (ieri erano 22). I ricoverati nei reparti ordinari, invece sono 2.968, 64 in meno di ieri (erano 3.032). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

borghi_claudio : @AndreaBeltrameJ @ScaltritiLab Vedo che lavorare come infettivologo nei reparti covid non risolve il problema dell'… - fattoquotidiano : Covid, in Russia nuovo record di decessi. In Israele Green pass rinviato perché l’app che gestisce i dati è andata… - istsupsan : ???S. Brusaferro: 'Il #Nobel a @giorgioparisi conferma il valore indiscusso della ricerca italiana' ?? Il Premio 'rie… - ALisimberti : RT @ImolaOggi: 'Io leggo i dati. La diminuzione dei casi di Covid è cominciata PRIMA della campagna vaccinale'. L'italiano Giorgio Parisi v… - simcopter : RT @rtl1025: ??Sono 2.466 i positivi ai test #Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano s… -