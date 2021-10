Coppa di Francia, Tarbes eliminato per una 's' mancante sul Gps (Di martedì 5 ottobre 2021) Un errore nel digitare sul navigatore è costato l'eliminazione dalla Coppa di Francia al Tarbes , squadra francese di sesta divisione. Il ritardo è stato di 7 ore, e alla fine l'arbitro ha assegnato ... Leggi su quotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Un errore nel digitare sul navigatore è costato l'eliminazione dalladial, squadra francese di sesta divisione. Il ritardo è stato di 7 ore, e alla fine l'arbitro ha assegnato ...

Advertising

DiMarzio : Quando #whatsappdown è il problema minore: il #Tarbes sbaglia a digitare l'indirizzo del campo sul gps e non arriva… - SkyTG24 : Coppa di Francia, il Tarbes sbaglia città e viene eliminato a tavolino - laregione : Squadra sbaglia città e viene eliminata dalla Coppa di Francia - CalcioPillole : Singolare disavventura per il #Tarbes, squadra di sesta divisione francese: l'autista sbaglia destinazione, poi arr… - _Sport_Calcio_ : Eliminati dalla Coppa di Francia per colpa di una ‘s’ ?????? #Tarbes | #CoppadiFrancia -