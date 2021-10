Come usare una legge di bilancio per cambiare le regole europee (Di martedì 5 ottobre 2021) Nei giorni scorsi, il governo ha approvato la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, su cui i due rami del Parlamento esprimeranno le proprie valutazioni in vista della sessione di bilancio. Essa ha un’indiscutibile importanza, per le ragioni riguardanti la stabilizzazione della finanza pubblica subito notate da Carlo Altomonte: l’incremento della crescita economica, oltre le attese, favorisce la riduzione del deficit pubblico. Ne ha anche per ragioni riguardanti l’efficienza in vari comparti dell’economia e l’equità sul piano sociale. Sul versante dell’efficienza, la Nadef indica i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. Essi precedono o seguono l’approvazione del bilancio ed è per questo motivo che vanno resi noti prima che la sessione di bilancio abbia inizio. Il governo ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 5 ottobre 2021) Nei giorni scorsi, il governo ha approvato la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, su cui i due rami del Parlamento esprimeranno le proprie valutazioni in vista della sessione di. Essa ha un’indiscutibile importanza, per le ragioni riguardanti la stabilizzazione della finanza pubblica subito notate da Carlo Altomonte: l’incremento della crescita economica, oltre le attese, favorisce la riduzione del deficit pubblico. Ne ha anche per ragioni riguardanti l’efficienza in vari comparti dell’economia e l’equità sul piano sociale. Sul versante dell’efficienza, la Nadef indica i disegni dicollegati alla manovra di finanza pubblica. Essi precedono o seguono l’approvazione deled è per questo motivo che vanno resi noti prima che la sessione diabbia inizio. Il governo ...

Advertising

Pontifex_it : La povertà in spirito è la via per raggiungere la pienezza come persone e come società: ci conduce a usare le nostr… - pfmajorino : Mi piacerebbe vedere la faccia di quello lì che si è divertito a usare il Viminale come un giocattolino. - WikimediaItalia : Quando i servizi centralizzati falliscono, è un'ottima occasione per cominciare a usare #SoftwareLibero e servizi d… - ljcarolv : RT @GianniMagini: Se c'è una cosa che mi indigna profondamente, è il fatto di sentire usare le parole 'Patria' e 'Patriota' come sinonimi d… - Stupormundi66 : RT @nomfup: Visto il discorso di stasera, occhio che la peggiore sindaca dai tempi di Rea Silvia potrebbe usare queste due settimane in Cam… -