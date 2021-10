Brasile, giocatore aggredisce arbitro in campo: accusato di tentato omicidio (Di martedì 5 ottobre 2021) Arresto e accusa di tentato omicido. Sono queste le conseguenze per il calciatore brasiliano del San Paolo-RS William Ribeiro, protagonista di un episodio di violenza in campo. Nella sfida tra il San Paolo-Rs e Guarani de Venancio Aires, valida per la Serie A2 del campionato statale del Rio Grande do Sul, Ribeiro ha aggredito in campo l’arbitro L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 5 ottobre 2021) Arresto e accusa diomicido. Sono queste le conseguenze per il calciatore brasiliano del San Paolo-RS William Ribeiro, protagonista di un episodio di violenza in. Nella sfida tra il San Paolo-Rs e Guarani de Venancio Aires, valida per la Serie A2 del campionato statale del Rio Grande do Sul, Ribeiro ha aggredito inl’L'articolo

