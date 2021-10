Bluepoint | remaster o un remake di Bloodborne? rumor

Leggi su helpmetech

(Di martedì 5 ottobre 2021) Per quanto ildi Demon’s Souls sia stato apprezzato dai fan vecchi e nuovi, per aver portato un gioco classico sulle console moderne, se chiedessi alla community dei fan di FromSoftware su quale gioco volevano ottenere il trattamento, la risposta sarebbe più che probabilmente saràe una nuova voce suggerisce che sia esattamente ciò chesi concentrerà in seguito. La fonte La voce proviene dal conduttore del podcast di Sacred Symbols, Colin Moriarty, che ha twittato ieri (4 ottobre) di aver sentito che “potrebbe essere in viaggio verso Yharnam”. I'm hearing through the grapevinemay be on a journey to Yharnam.— Colin Moriarty (@notaxation) October 4, 2021, uno studio ...