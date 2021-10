Attenta Inter: il PSG punta un nerazzurro! (Di martedì 5 ottobre 2021) Beppe Marotta, nel pre-partita di Sassuolo-Inter, aveva parlato della questione rinnovi in particolare di Marcelo Brozovic, giocatore importante per Simone Inzaghi: “Brozovic? Stiamo lavorando sui rinnovi con Ausilio, questo gruppo merita la riconferma totale. Ci sono tempistiche da rispettare, fanno parte del nostro lavoro. Affrontiamo la tematica in modo tranquillo, rimanendo concentrati anche sulla stagione. I giocatori hanno senso di responsabilità e attaccamento. Tutti meritano riconoscenza economica per ciò che hanno dimostrato” Brozovic,Inter,calciomercato Il contratto del calciatore croato è in scadenza a giugno e l’accordo ancora non è stato ancora trovato. Le parti sono a lavoro per raggiungere l’intesa sul rinnovo. Si prospetta ottimismo ma il tempo non è più tantissimo e diversi top club europei stanno tenendo d’occhio la ... Leggi su rompipallone (Di martedì 5 ottobre 2021) Beppe Marotta, nel pre-partita di Sassuolo-, aveva parlato della questione rinnovi in particolare di Marcelo Brozovic, giocatore importante per Simone Inzaghi: “Brozovic? Stiamo lavorando sui rinnovi con Ausilio, questo gruppo merita la riconferma totale. Ci sono tempistiche da rispettare, fanno parte del nostro lavoro. Affrontiamo la tematica in modo tranquillo, rimanendo concentrati anche sulla stagione. I giocatori hanno senso di responsabilità e attaccamento. Tutti meritano riconoscenza economica per ciò che hanno dimostrato” Brozovic,,calciomercato Il contratto del calciatore croato è in scadenza a giugno e l’accordo ancora non è stato ancora trovato. Le parti sono a lavoro per raggiungere l’intesa sul rinnovo. Si prospetta ottimismo ma il tempo non è più tantissimo e diversi top club europei stanno tenendo d’occhio la ...

Ultime Notizie dalla rete : Attenta Inter L'Inter ha sciolto le riserve: deciso l'erede di Samir Handanovic L ' Inter in questo momento è molto attenta alle occasioni di mercato, consapevole del fatto di non avere ingenti somme da investire. L' AD Beppe Marotta però è un mago in questo, e fino a questo momento ...

Inter, attenta! La Roma prova il sorpasso su un centrocampista di Serie A L'Inter cerca un centrocampista in più per dare a Simone Inzaghi più soluzioni di gioco. In viale della Liberazione vogliono accontentare il tecnico, per aiutarlo a plasmare la squadra con la sua ...

Attenta Inter, Leonardo vuole Brozovic! Calciomercato.com “Waag, We Are All Greeks”, a Palazzo Riso la mostra internazionale (FOTO) La mostra, dedicata al bicentenario della lotta greca per l'indipendenza, è curata da Francesco Piazza e ideata da Francesco Piazza e Vassilis Karampatsas.

Stadio, la rielezione di Sala e il ruolo dell'Inter: è il momento decisivo Il sindaco di Milano è stato confermato al primo turno. Fra i tanti 'temi caldi' che dovrà affrontare, c'è il futuro di San Siro e del nuovo impianto ...

