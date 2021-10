Vendite a Piazza Affari Immobile il resto dell’Europa

(Di lunedì 4 ottobre 2021) (Teleborsa) – Nulla di fatto per le principali Borse del Vecchio Continente, che continuano gli scambi sulla parità. In contro trend, protagonista di una sessione in rosso. L’agenda macro di oggi ha pochi spunti significativi. Sul fronte europeo, l’indice Sentix ha evidenziato che il sentiment degli investitori della zona euro è calato a ottobre per il terzo mese consecutivo, toccando i minimi da aprile. Il petrolio è debole in attesa dell’output della riunione dell’OPEC+. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,162. Sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,49%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 75,77 dollari per barile. Aumenta di poco lo spread, che si porta a +105 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, ...

