Tennis | ranking Atp | Berrettini 7 o | Sinner invece è 14 o

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis: Aggiornato il Ranking ATP, domina Djokovic mentre Berrettini è 7°, Sinner 14° - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis: Aggiornato il Ranking ATP, domina Djokovic mentre Berrettini è 7°, Sinner 14° - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis: Aggiornato il Ranking ATP, domina Djokovic mentre Berrettini è 7°, Sinner 14° - napolimagazine : Tennis: Aggiornato il Ranking ATP, domina Djokovic mentre Berrettini è 7°, Sinner 14° - apetrazzuolo : Tennis: Aggiornato il Ranking ATP, domina Djokovic mentre Berrettini è 7°, Sinner 14° -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis ranking

...complessive sul trono delmondiale. Alle sue spalle, ora distanziato di 1.058 punti, il russo Daniil Medvedev, con il greco Stefanos Tsitsipas sul terzo gradino del podio ('best'). Si ......complessive sul trono delmondiale. Alle sue spalle, ora distanziato di 1.058 punti, il russo Daniil Medvedev, con il greco Stefanos Tsitsipas sul terzo gradino del podio ('best'). Si ...La top 20 del ranking mondiale dell'Atp è quasi immutata, con due italiani fra i big: Matteo Berrettini resta nella top 10, dall'alto del suo settimo posto, mentre Jannik Sinner è 14/o; con Lorenzo So ...Matteo Berrettini si conferma il migliore italiano al settimo posto della classifica Atp. Ennesimo best ranking dell’anno per Lorenzo Sonego, adesso in 21esima posizione. Il miglior salto di qualità l ...