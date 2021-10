Tamberi | la madre Sabrina eletta consigliere comunale a Camerano

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 ottobre 2021) La famigliasbarca in politica. Non si tratta però di Gianmarco, oro olimpico del salto in alto a Tokyo 2020, bensì di suaPiastrellini, insegnante di educazione fisica, è stata infatti(Ancona). Ben 136 i voti raccolti dalla donna, candidata con una lista civica di centrodestra Nuovamente. Farà parte dell’opposizione insieme alla candidata sindaco Marinella Ippoliti ed altri due consiglieri. Ad essere eletto come sindaco è stato invece Oriano Mercante, medico. SportFace.