Suppletive Primavalle, Palamara fa perdere il centrodestra: a Montecitorio va il dem Casu. L'ex pm superato anche dal Partito comunista (Di martedì 5 ottobre 2021) Lo avevano messo sui binari migliori per provarci, ma Luca Palamara non ce l'ha fatta. Anzi, L'ex pm radiato dalla magistratura ha raccolto un risultato misero: alle elezioni Suppletive nel collegio di Roma-Primavalle si è fermato a 4.285 voti, il 5,88%, superato persino dal candidato del Partito comunista Danilo Ballanti (6,61%). In compenso è riuscito a far perdere Pasquale Calzetta, il favorito: L'ex presidente del Municipio Eur sostenuto dal centrodestra è arrivato secondo al 37,53% (27.339 voti) alle spalle di Andrea Casu, segretario metropolitano del Pd candidato in extremis, che quindi si aggiudica quasi per caso il seggio della Camera – lasciato libero dalla grillina Emanuela Del Re – con il ...

you_trend : A #Roma le proiezioni sulle comunali pubblicate dagli istituti non comprendono dati di sezione provenienti dal coll… - you_trend : ?? Aprono ora i seggi in 1.192 comuni italiani per le elezioni amministrative. Si vota anche per le regionali in Cal… - BeaLorenzin : Dai dati che abbiamo, @andcasu, segretario Pd di Roma e candidato alle suppletive di Primavalle, e' stato eletto. E… - Travagliato : RT @fattoquotidiano: Suppletive Primavalle, Palamara fa perdere il centrodestra: a Montecitorio va il dem Casu. L’ex pm superato anche dal… - Mamox__ : RT @fattoquotidiano: Suppletive Primavalle, Palamara fa perdere il centrodestra: a Montecitorio va il dem Casu. L’ex pm superato anche dal… -