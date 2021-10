Rapporto AXA sui rischi globali | cambiamento climatico torna al top della classifica

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 4 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il, anche per effetto del dibattito che precede la Cop26 di Glasgow,al primo posto fra ipercepiti in Italia e in Europa, segnando un’inversione rispetto allo scorso anno, quando invece era la pandemia in vetta alla. Diversa la graduatoria in America, dove la prima sfida è la cybersecurity, percepita come uno dal 61% degli esperti. In Asia-Pacifico e Africa, invece, sono ancora la pandemia e le malattie infettive a rappresentare ilo più allarmante. E’ quanto emerge dall’ottava edizione del “Future Risks Report 2021” di AXA, realizzato attraverso un sondaggio che vede coinvolti 3.500 esperti dio in 60 Paesi e 19.000 persone da 15 Paesi rispetto ad una selezione di 25 ...