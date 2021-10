La citazione sulle riflessioni vietate per «non offendere gli imbecilli» non è di Dostoevskij (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il 26 settembre 2021 su Facebook è stato pubblicato un post contenente il ritratto dello scrittore russo Fëdor Dostoevskij realizzato dall’artista Vasilij Perov e una frase a lui attribuita che recita: «La tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli». Non esiste alcuna prova che la frase sia stata pronunciata o scritta da Dostoevskij. La presunta citazione attribuita a Dostoevskij ha iniziato a circolare negli ambienti anti-vaccinisti in lingua inglese a partire dal mese di luglio 2021, ma secondo i colleghi di Lead Stories era in precedenza stata presentata sui social network in russo come proveniente dall’opera “Cuore di cane” di Mikhail Bulgakov o dall’omonimo film del 1988. La ... Leggi su facta.news (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il 26 settembre 2021 su Facebook è stato pubblicato un post contenente il ritratto dello scrittore russo Fëdorrealizzato dall’artista Vasilij Perov e una frase a lui attribuita che recita: «La tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per nongli». Non esiste alcuna prova che la frase sia stata pronunciata o scritta da. La presuntaattribuita aha iniziato a circolare negli ambienti anti-vaccinisti in lingua inglese a partire dal mese di luglio 2021, ma secondo i colleghi di Lead Stories era in precedenza stata presentata sui social network in russo come proveniente dall’opera “Cuore di cane” di Mikhail Bulgakov o dall’omonimo film del 1988. La ...

