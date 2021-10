Il punto sulle commodities 4 ottobre 2021

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 4 ottobre 2021) (Teleborsa) – Effervescente il greggio, che archivia la settimana con una performance decisamente positiva del 2,34%. Allo stato attuale lo scenario di breve dell’oro nero rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 76,17. Le attese sono per un innalzamento della curva fino al top 77,56. Brilla il raffinato del petrolio, che chiude la settimana con una performance positiva del 3,04%. Il quadro tecnico di breve periodo della benzina verde mostra un’accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 2,271. Rischio di discesa fino a 2,198 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente.Ottima performance per il Future sul Natural Gas, che ha chiuso la settimana in rialzo del 7,11%. La tendenza di breve del derivato sul Gas è in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,053, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,959. Attesa una continuazione al ...