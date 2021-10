I Santi di Martedì 4 Ottobre 2021 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Santa MARIA FAUSTINA KOWALSKA Vergine – Memoria FacoltativaGlogowiec, Polonia, 25 agosto 1905 – Cracovia, Polonia, 5 Ottobre 1938Helena Kowalska nacque il 25 agosto 1905 nel villaggio di G?ogowiec in Polonia, terza dei dieci figli di una coppia di contadini. Lasciata la casa paterna a 16 anni, lavorò come donna di servizio in alcune famiglie finché, nell’agosto 1925, non entrò nella Congregazione delle Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia a Varsavia; con la vestizione religiosa, assunse il nome di suor Maria Faustina. Impegnata nei più umili servizi in varie case della sua Congregazione, n…www.Santiebeati.it/dettaglio/73200 San PLACIDO Monacosec. VIFu, assieme a Mauro, uno dei più noti discepoli di san Benedetto. Dei due, Placido era forse il più giovane: poco più che un fanciullo, quando venne posto sotto la guida dell’abate ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 4 ottobre 2021) Santa MARIA FAUSTINA KOWALSKA Vergine – Memoria FacoltativaGlogowiec, Polonia, 25 agosto 1905 – Cracovia, Polonia, 51938Helena Kowalska nacque il 25 agosto 1905 nel villaggio di G?ogowiec in Polonia, terza dei dieci figli di una coppia di contadini. Lasciata la casa paterna a 16 anni, lavorò come donna di servizio in alcune famiglie finché, nell’agosto 1925, non entrò nella Congregazione delle Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia a Varsavia; con la vestizione religiosa, assunse il nome di suor Maria Faustina. Impegnata nei più umili servizi in varie case della sua Congregazione, n…www.ebeati.it/dettaglio/73200 San PLACIDO Monacosec. VIFu, assieme a Mauro, uno dei più noti discepoli di san Benedetto. Dei due, Placido era forse il più giovane: poco più che un fanciullo, quando venne posto sotto la guida dell’abate ...

