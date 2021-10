Domenica In, Mara Venier fuori di sé con l’ospite: “Non mi devi toccare!”, gelo in studio (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ieri, Domenica 3 ottobre, è andata in onda un’altra puntata di Domenica In condotta da Mara Venier che ha avuto in studio tanti ospiti. Mara Venier, recentemente, ha dichiarato di essere fermamente convinta di condurre, per l’ultima volta, Domenica In e poi di avere voglia di ritirarsi dalla tv per dedicarsi ai suoi affetti più grandi, il marito Nicola Carraro, i figli e gli adorati nipoti. Infatti, in una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha dichiarato: “Basta, non mi vedrete più in tv! Lo ripeto e ne sono convinta. Dopo questa smetto. È troppo faticoso… Anche quest’anno farò del mio meglio, ma sento il bisogno di pensare a me, di dedicarmi del tempo, di avere più cura di me. Sono spaventata. Lo sono di mio già per la mia ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ieri,3 ottobre, è andata in onda un’altra puntata diIn condotta dache ha avuto intanti ospiti., recentemente, ha dichiarato di essere fermamente convinta di condurre, per l’ultima volta,In e poi di avere voglia di ritirarsi dalla tv per dedicarsi ai suoi affetti più grandi, il marito Nicola Carraro, i figli e gli adorati nipoti. Infatti, in una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha dichiarato: “Basta, non mi vedrete più in tv! Lo ripeto e ne sono convinta. Dopo questa smetto. È troppo faticoso… Anche quest’anno farò del mio meglio, ma sento il bisogno di pensare a me, di dedicarmi del tempo, di avere più cura di me. Sono spaventata. Lo sono di mio già per la mia ...

