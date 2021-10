Domani allerta rossa in 3 regioni e arancioni in 7 regioni (Di martedì 5 ottobre 2021) Domani allerta rossa Domani 5 ottobre, allerta arancione in sette regioni. Ondata di maltempo martedì 5 ottobre su gran parte dell’Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per Domani una allerta rossa per rischio idrogeologico su diversi settori di Piemonte, Liguria e Lombardia. Per la stessa giornata è stata valutata inoltre una allerta arancione Leggi su periodicodaily (Di martedì 5 ottobre 2021)5 ottobre,arancione in sette. Ondata di maltempo martedì 5 ottobre su gran parte dell’Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato perunaper rischio idrogeologico su diversi settori di Piemonte, Liguria e Lombardia. Per la stessa giornata è stata valutata inoltre unaarancione

