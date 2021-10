Cori razzisti non puniti abbastanza: la punizione non va oltre una multa (Di lunedì 4 ottobre 2021) La Gazzetta dello Sport si sofferma sulle punizioni riguardo i Cori razzisti, che spesso coincidono con una semplice multa. Durante la gara di ieri tra … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 4 ottobre 2021) La Gazzetta dello Sport si sofferma sulle punizioni riguardo i, che spesso coincidono con una semplice. Durante la gara di ieri tra … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

claudioruss : all'uscita dal campo di #Koulibaly, #Osimhen ed #Anguissa cori razzisti dallo stadio Franchi: Kalidou dopo l'interv… - DiMarzio : #FiorentinaNapoli, la Procura Federale ha aperto un'indagine per i cori razzisti nei confronti di @kkoulibaly26 - marcofurfaro : È molto semplice: fuori dagli stadi per sempre chi ha insultato Koulibaly e chi fa cori razzisti. Società e istituz… - annaperply : Quante giornate ci diedero per cori razzisti vs Koulibaly? Ammontare multa? Insurrezione totale di tutto il mondo s… - GCRNPP1969 : @XianoRock73 Ma guardi noi due la chiudiamo sicuramente qui, ma i cori razzisti e di discriminazione territoriale p… -