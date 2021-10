Alluvione in Liguria: più di mezzo metro d’acqua in poche ore a Savona (Di lunedì 4 ottobre 2021) Alluvione in Liguria: oltre mezzo metro d’acqua in poche ore nella zona di Savona. Un’intensa perturbazione sta avanzando lentamente sull’Italia, e anche nelle prossime ore porterà forte maltempo. Alto il rischio il situazioni critiche e nubifragi: la Protezione Civile ha diramato l’allerta fino a rossa su 3 regioni. Tra le regioni che in questo lunedì sono Leggi su periodicodaily (Di lunedì 4 ottobre 2021)in: oltreinore nella zona di. Un’intensa perturbazione sta avanzando lentamente sull’Italia, e anche nelle prossime ore porterà forte maltempo. Alto il rischio il situazioni critiche e nubifragi: la Protezione Civile ha diramato l’allerta fino a rossa su 3 regioni. Tra le regioni che in questo lunedì sono

DPCgov : ?? #4ottobre #Maltempo al Centro-Nord e #allertaROSSA in Liguria. In caso di #alluvione fai la cosa giusta ?? - TgLa7 : ??ALLERTA ROSSA?? Il temporale autorigenerante continua ad insistere sulla zona tra Liguria e Basso Piemonte. In meno… - TgLa7 : ??MALTEMPO??Peggiora la situazione in Liguria. Chiusi alcuni tratti di autostrade che collegano la regione con il Bas… - LauraCarrese : RT @DPCgov: ?? #4ottobre #Maltempo al Centro-Nord e #allertaROSSA in Liguria. In caso di #alluvione fai la cosa giusta ?? - LauraCarrese : RT @TgLa7: ??ALLERTA ROSSA?? Il temporale autorigenerante continua ad insistere sulla zona tra Liguria e Basso Piemonte. In meno di 12 ore su… -