A David Julius e Ardem Patapoutian il Premio Nobel per la Medicina 2021 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Stoccolma – Il Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2021 va a David Julius e Ardem Patapoutian “per le loro scoperte dei recettori per temperatura e tatto”. L’annuncio è stato dato come da tradizione dall’Assemblea dei Nobel al Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia, e trasmesso in diretta via Internet e social network. Il riconoscimento anche per quest’anno è pari a 10 milioni di corone svedesi, al cambio odierno quasi 986mila euro. BREAKING NEWS: The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 4 ottobre 2021) Stoccolma – Ilper la Fisiologia o lava a“per le loro scoperte dei recettori per temperatura e tatto”. L’annuncio è stato dato come da tradizione dall’Assemblea deial Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia, e trasmesso in diretta via Internet e social network. Il riconoscimento anche per quest’anno è pari a 10 milioni di corone svedesi, al cambio odierno quasi 986mila euro. BREAKING NEWS: ThePrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly toand“for their discoveries of receptors for temperature and touch.” ...

