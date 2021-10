Romaeuropa: domani 3 ottobre all’Auditorium i live di Bluem, La NIÑA e Not Waving per Line Up! e Digitalive (Di domenica 3 ottobre 2021) Romaeuropa FESTIVAL domenica 3 ottobre all’Auditorium Parco della Musica Bluem e LA NIÑA chiudono la I edizione di Line Up! Il producer Not Waving presenta il nuovo album nell’ambito di Digitalive Bluem foto di Jasmine Fa?rlin LA NIÑA foto di Maria Clara Macrì Not Waving Line UP!, la nuova rassegna di Romaeuropa Festival che riunisce all’Auditorium Parco della Musica alcune delle proposte femminili più interessanti di una nuova scena italiana caratterizzata dalla commistione di generi e dal forte respiro internazionale, chiude domenica 3 ottobre al Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica (ore 19) con la ... Leggi su romadailynews (Di domenica 3 ottobre 2021)FESTIVAL domenica 3Parco della Musicae LAchiudono la I edizione diUp! Il producer Notpresenta il nuovo album nell’ambito di Digitafoto di Jasmine Fa?rlin LAfoto di Maria Clara Macrì NotUP!, la nuova rassegna diFestival che riunisceParco della Musica alcune delle proposte femminili più interessanti di una nuova scena italiana caratterizzata dalla commistione di generi e dal forte respiro internazionale, chiude domenica 3al Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica (ore 19) con la ...

