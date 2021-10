Roma, corto circuito o fuoco nella baracche la causa del rogo del Ponte di Ferro (Di domenica 3 ottobre 2021) Rischia di riaprire tra mesi il Ponte dell'Industria. Alcune parti esterne sono crollate nel Tevere anche se la struttura comunque è rimasta in piedi. Inevitabili ripercussioni sulla viabilità Leggi su tg.la7 (Di domenica 3 ottobre 2021) Rischia di riaprire tra mesi ildell'Industria. Alcune parti esterne sono crollate nel Tevere anche se la struttura comunque è rimasta in piedi. Inevitabili ripercussioni sulla viabilità

Advertising

RaiNews : Al momento sembra tramontare l'ipotesi del corto circuito #pontediferro #incendio #Roma - ett_di_cesare : A Roma dopo i 4 big, per il quinto posto la spunta (corto muso) Luca Teodori, candidato sindaco per la lista 3V Ver… - TerlizziGerard3 : RT @tg2rai: #Roma, l'incendio che ha devastato il ponte di ferro, si indaga sulle cause dell'incendio. Le fiamme forse partite dalle baracc… - TerlizziGerard3 : RT @tg2rai: Un rogo ha gravemente danneggiato il #Pontediferro a #Roma, costruito nell'ottocento. Tra le ipotesi un corto circuito o fiamme… - TerlizziGerard3 : RT @tg2rai: Devastato da un rogo a Roma un ponte costruito nell'800. Fiamme partite forse da baracche sulla banchina o da un corto circuito… -