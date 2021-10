PS5 | Trucco per giocare GRATIS

Leggi su gamerbrain

(Di domenica 3 ottobre 2021) Soltanto ieri Sony ha inaugurato una nuova e interessante iniziativa negli Stati Uniti su PS5, la quale permette dialcuni giochiper un certo tempo, che oggi arriva già il metodo per aggirare i limiti esu PS5 per sempre. Comesu PS5 Come riportato da un utente su Twitter, la procedura è piuttosto semplice, banale ma stranamente funzionante, ed è la seguente: Create un nuovo account della stessa regione di quello principale sul quale giocate Scaricate la Provadel gioco con il nuovo account Terminato il download tornate all’account principale e cliccate su Download Trial Non precipitatevi su PS5 se siete residenti in Italia, perchè come anticipato per ora questa iniziativa non è disponibile, tuttavia se ...