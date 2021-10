Natale, consegne già a rischio con i problemi alle catene di approvvigionamento (Di domenica 3 ottobre 2021) Il Natale 2021 sarà probabilmente diverso da quello dello scorso anno, perché grazie alle campagne di vaccinazione di massa dovrebbe essere caratterizzato da minori restrizioni e più pranzi in famiglia. Tuttavia, le festività potrebbero essere diverse dal solito, almeno per quanto riguarda i regali. Il rimbalzo delle economie mondiali dalla fase più acuta della pandemia sta mettendo duramente sotto pressione le catene di approvvigionamento globali, ovvero il processo che permette di portare sul mercato un prodotto o servizio, trasferendolo dal fornitore fino al cliente finale. Da qualche mese alcuni dei maggiori porti mondiali registrano lunghi tempi di attesa, i prezzi per lo spostamento delle merci sono aumentati, così come i costi dell’energia e delle materie prime. E con l’aumento degli acquisti del periodo ... Leggi su quifinanza (Di domenica 3 ottobre 2021) Il2021 sarà probabilmente diverso da quello dello scorso anno, perché graziecampagne di vaccinazione di massa dovrebbe essere caratterizzato da minori restrizioni e più pranzi in famiglia. Tuttavia, le festività potrebbero essere diverse dal solito, almeno per quanto riguarda i regali. Il rimbalzo delle economie mondiali dalla fase più acuta della pandemia sta mettendo duramente sotto pressione lediglobali, ovvero il processo che permette di portare sul mercato un prodotto o servizio, trasferendolo dal fornitore fino al cliente finale. Da qualche mese alcuni dei maggiori porti mondiali registrano lunghi tempi di attesa, i prezzi per lo spostamento delle merci sono aumentati, così come i costi dell’energia e delle materie prime. E con l’aumento degli acquisti del periodo ...

Advertising

romatristezza : RT @ostiamare22: In UK mancano circa 100mila trasportatori. L'idea geniale è offrire contratti di 3 mesi agli stessi trasportatori cacciati… - ostiamare22 : In UK mancano circa 100mila trasportatori. L'idea geniale è offrire contratti di 3 mesi agli stessi trasportatori c… - __Dissacrante__ : Tu, lavoratore che leggi, aspetta, che con la seconda tornata cambia anche i contratti, e magari a Natale hai anche… - RisiIrene : Le consegne, quelle belle. Felice come una bimba a Natale #Amway #artistry #xs #amwayhome -