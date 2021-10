Milano | aereo caduto a San Donato Enac | Morti anche due italiani Chi erano le 8 vittime

(Di domenica 3 ottobre 2021) Sonotutti gli otto passeggeri dell'privato YR-PDV, partito dall'aeroporto diLinate e precipitato contro un edificio a SanMilanese mentre era diretto a Olbia nel pomeriggio del 3 ottobre. Fra loro, come confermato a Sky TG24 da Fabio Nicolai, Direttore Centrale Regolazione Aerea, c'due. Il proprietario e pilota del mezzo era Dan Petrescu, uno dei principali investitori nel settore immobiliare in Romania, Paese dove era nato e da dove era arrivato l'nei giorni scorsi. A bordo, tra gli altri,la moglie e il figlio di Petrescu (IL TRACCIATO DEL VOLO - LE FOTO DELL'INCIDENTE).

AGI - Il Pilatus PC12, il modello del velivolo caduto domenica a San Donato Milanese poco dopo il decollo da Linate, è un turboelica prodotto in Svizzera. Ci sono la versione per il trasporto merci e .... Unda turismo è caduto oggi alla periferia di, schiantandosi su di uno stabilimento che ha poi preso fuoco. Stando ai soccorsi, otto persone, tutte quelle che si trovavano a bordo,...Cronaca Milano. Continuano senza sosta gli interventi dei soccorritori a San Donato Milanese. Un velivolo con 8 persone a bordo è precipitato, colpendo un edificio, intorno alle 13. Video ...La scientifica è al lavoro per effettuare i rilievi del caso sul luogo dell'incidente aereo costato la vita ad otto persone a San Donato. Il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano, giunta su ...