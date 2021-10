Giancarlo Magalli e Mario Draghi ex compagni di classe, i retroscena: le parole del conduttore a Verissimo (Di domenica 3 ottobre 2021) Giancarlo Magalli, ospite a Verissimo, concede per la prima volta un’intervista a tutto tondo alla padrona di casa Silvia Toffanin. Il conduttore si racconta tra carriera e vita privata, rilasciando anche alcune dichiarazioni sul suo ex compagno di classe: Mario Draghi. “Era simpatico, gli andava di ridere e divertirsi“, il retroscena raccontato da Magalli sull’attuale Presidente del Consiglio. Giancarlo Magalli e Mario Draghi ai tempi della scuola: i retroscena Giancarlo Magalli è ospite a Verissimo per la sua prima intervista a Silvia Toffanin. La conduttrice ha preparato per lui numerosi argomenti, ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 3 ottobre 2021), ospite a, concede per la prima volta un’intervista a tutto tondo alla padrona di casa Silvia Toffanin. Ilsi racconta tra carriera e vita privata, rilasciando anche alcune dichiarazioni sul suo ex compagno di. “Era simpatico, gli andava di ridere e divertirsi“, ilraccontato dasull’attuale Presidente del Consiglio.ai tempi della scuola: iè ospite aper la sua prima intervista a Silvia Toffanin. La conduttrice ha preparato per lui numerosi argomenti, ...

