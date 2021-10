Dayane Mello, le Iene volano in Brasile per raccontarle la verità (Di domenica 3 ottobre 2021) Dayane Mello, le Iene sono volate in Brasile per mettere a conoscenza la modella di quello che le è accaduto al reality La Fazenda Dayane Mello si trova al reality La Fazenda in Brasile e non sa di essere stata molestata e forse anche stuprata. Infatti Dayane quando è accaduto il fatto era incosciente per via di qualche bicchiere di troppo. Il rapper, Nego Do Borel, che l’ha palpata contro la sua volontà, è stato squalificato dagli autori del reality ma i concorrenti non ne conoscono i motivi. Così Le Iene sono volate in Brasile per raccontarle la verità su quello che le è accaduto ed eventualmente aiutarla a lasciare il reality brasiliano. Leggi anche–> Dayane ... Leggi su 361magazine (Di domenica 3 ottobre 2021), lesono volate inper mettere a conoscenza la modella di quello che le è accaduto al reality La Fazendasi trova al reality La Fazenda ine non sa di essere stata molestata e forse anche stuprata. Infattiquando è accaduto il fatto era incosciente per via di qualche bicchiere di troppo. Il rapper, Nego Do Borel, che l’ha palpata contro la sua volontà, è stato squalificato dagli autori del reality ma i concorrenti non ne conoscono i motivi. Così Lesono volate inperlasu quello che le è accaduto ed eventualmente aiutarla a lasciare il reality brasiliano. Leggi anche–>...

