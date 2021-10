Ainett Stephens e tutte le altre gieffine contro Soleil: “Se non la puniranno loro ci penseremo noi” (Di domenica 3 ottobre 2021) tutte contro Soleil Sorge Dopo un paio di settimane di tranquillità, ora all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 è momento di strategie, liti e coalizioni. Negli ultimi giorni, dopo che Soleil Sorge ha detto questo frase: “smettetela di urlare come scimmie” ha scatenato un vero e proprio putiferio e si è beccata della L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 3 ottobre 2021)Sorge Dopo un paio di settimane di tranquillità, ora all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 è momento di strategie, liti e coalizioni. Negli ultimi giorni, dopo cheSorge ha detto questo frase: “smettetela di urlare come scimmie” ha scatenato un vero e proprio putiferio e si è beccata della L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

infoitcultura : Concorrenti del GF Vip contro Alfonso Signorini, tensione dopo la diretta: l'ira di Ainett Stephens e Jo Squillo - redazionerumors : #AinettStephens entra nella casa del Grande Fratello Vip come regina del twerking sfoggiando le sue abilità: la Gat… - zazoomblog : Concorrenti del GF Vip contro Alfonso Signorini tensione dopo la diretta: l’ira di Ainett Stephens e Jo Squillo -… - teresyls : Il più grande errore che si può commettere in un reality è salvare al televoto elementi che creano dinamiche pietos… - itspeachis : In un mondo pieno di Francesca Cipriani, Raffaella Fico e Ainett Stephens siate Giucas Casella che non si ricorda n… -