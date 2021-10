Bundesliga 2021/2022, André Silva-Nkunku: il Lipsia si impone 3-0 sul Bochum (Di sabato 2 ottobre 2021) Il Lipsia supera 3-0 il Bochum nel match valevole per la settima giornata di Bundesliga 2021/2022 grazie alla reti realizzata nella ripresa da André Silva e alla doppietta di Christopher Nkunku. Nel primo tempo gli uomini guidati da Jesse Marsch fanno molta fatica a sbloccare la partita, finendo contro il muro eretto dalla difesa ospite. La ripresa, però, segue un copione completamente diverso rispetto alla prima frazione poiché i padroni di casa al 69? vanno in vantaggio grazie al gol dell’ex Milan. Una volta sbloccata la gara Nkunku firma la sua personale doppietta nell’arco di soli cinque minuti e chiude la contesa. Il Lipsia, dunque, sale al settimo posto a 10m punti, mentre il Bochum resta ... Leggi su sportface (Di sabato 2 ottobre 2021) Ilsupera 3-0 ilnel match valevole per la settima giornata digrazie alla reti realizzata nella ripresa dae alla doppietta di Christopher. Nel primo tempo gli uomini guidati da Jesse Marsch fanno molta fatica a sbloccare la partita, finendo contro il muro eretto dalla difesa ospite. La ripresa, però, segue un copione completamente diverso rispetto alla prima frazione poiché i padroni di casa al 69? vanno in vantaggio grazie al gol dell’ex Milan. Una volta sbloccata la garafirma la sua personale doppietta nell’arco di soli cinque minuti e chiude la contesa. Il, dunque, sale al settimo posto a 10m punti, mentre ilresta ...

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga 2021 Piatek non basta all'Hertha. Il Dortmund batte l'Augsburg Il Borussia Dortmund , ancora orfano di Haaland, si impone 2 - 1 contro l' Augsburg rialzandosi immediatamente dopo la sconfitta con il Monchengladbach. Match aperto al 10' da un calcio di rigore ...

Highlights e gol Borussia Dortmund - Augsburg 2 - 1, Bundesliga 2021/2022 (VIDEO) Il video con gli highlights e i gol di Borussia Dortmund - Augsburg 2 - 1 , match valido per la settima giornata di Bundesliga 2021/2022. Vantaggio immediato dei gialloneri con Guerreiro dopo appena dieci minuti, ma già nel primo tempo arriva la zampata del pareggio a opera di Zeqiri. A decidere la partita con i ...

Bundesliga 2021/2022: Borussia Dortmund e Friburgo vincono e mettono pressione al Bayern Sportface.it Bundesliga, il Lipsia passeggia contro il Bochum: netta vittoria per 3-0 con gol di Andre Silva Non soffre il Lipsia, che grazie ad André Silva e una doppietta di Nkunku si sbarazza del Bochum e si rilancia in classifica raggiungendo i 10 punti, gli stessi di Mainz e Borussia Moenchengladbach.

Bundesliga, risultati 7^ giornata: il M’Gladbach vince a Wolfsburg, si rialza il Dortmund %%excerpt%% Nelle partite appena terminate spicca la vittoria del Borussia M'Gladbach alla Volkswagen Arena 3-1, bene anche Friburgo e Stoccarda ...

