Serie B | settima giornata | programma e dirette tv delle partite

È tutto pronto in Serie B per la settima giornata del campionato cadetto. È una giornata davvero molto interessante che regalerà, nel suo variegato menù spalmato in una tre giorni tutta da vivere, delle sfide molto importanti. Si comincia questa sera con il big-match del Via del Mare tra Lecce-Monza, mentre il sabato alle 14:00 si sfideranno Frosinone-Cittadella, Crotone-Ascoli, Cremonese-Ternana e Alessandria-Cosenza. Alle 16:15 la capolista Pisa attende in casa la Reggina, mentre alle 18:00 c'è Spal-Parma, gara dal sapore di massima Serie. Tre partite anche nella domenica che, in genere, si tinge soprattutto di Serie A: il Brescia, seconda forza del torneo, ospita il Como in difficoltà; Pordenone-Vicenza è la gara tra disperate del momento, mentre ...

