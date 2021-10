Advertising

Mediagol : Palermo, Vivarini su Brunori: “Può fare bene in Serie B. Un top player in Lega Pro” -

Alserviva una svolta, soprattutto nel reparto offensivo. La buona notizia è che Brunori si è ... Vicenzo. ' Lui è un top player ...Niente da fare per il Catanzaro sul neutro deldi Potenza. La sfida contro il Picerno, valida per il secondo turno in serei C, si risolve ... Foggia,e Taranto. 'Abbiamo tenuto molto ...Al Palermo serviva una svolta, soprattutto nel reparto offensivo. La buona notizia è che Brunori si è finalmente sbloccato trovando il gol nelle ultime due gare e Giovanni Mazzola nell'edizione odiern ...