Olivia Newton John no-vax: polemiche nella sua fondazione per la lotta al cancro (Di venerdì 1 ottobre 2021) Olivia Newton John l’aveva annunciato mesi fa e non ha cambiato idea: non farà il vaccino anti-Covid, così come sua figlia Chloe. Le intenzioni della star 72enne di “Grease”, malata di cancro, hanno messo in agitazione lo staff della sua fondazione “Olivia Newton-John Cancer Wellness & Research Centre” che si occupa di ricerca e cure, anche psicologiche, contro il cancro. Come tutte le strutture sanitarie, anche il centro che ha sede nell’ospedale di Austin (uno dei più grandi hub vaccinali australiani) sta portando avanti la campagna santaria e informando i cittadini sui benefici che porta la vaccinazione di massa nella lotta al Covid. Peccato, però, che la benefattrce sia di idee totalmente ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 1 ottobre 2021)l’aveva annunciato mesi fa e non ha cambiato idea: non farà il vaccino anti-Covid, così come sua figlia Chloe. Le intenzioni della star 72enne di “Grease”, malata di, hanno messo in agitazione lo staff della suaCancer Wellness & Research Centre” che si occupa di ricerca e cure, anche psicologiche, contro il. Come tutte le strutture sanitarie, anche il centro che ha sede nell’ospedale di Austin (uno dei più grandi hub vaccinali australiani) sta portando avanti la campagna santaria e informando i cittadini sui benefici che porta la vaccinazione di massaal Covid. Peccato, però, che la benefattrce sia di idee totalmente ...

