Lo sviluppo sostenibile vale anche per la sanità. L'analisi di Scandizzo (Di venerdì 1 ottobre 2021) L'analisi e le proposte contenute nel recente Rapporto della Commissione paneuropea sulla Salute e lo sviluppo sostenibile, presieduta da Mario Monti, sono importanti perché affrontano il tema della riorganizzazione del sistema sanitario europeo nel quadro di una strategia globale basata sulla scienza e sulla bioeconomia. Il rapporto, che sarà presentato alla 71ma riunione del comitato regionale per l'Europa della Organizzazione Mondiale della sanità (Oms), propone come principio guida della strategia di ricostruzione post-pandemica il concetto di one health, ossia di una forma unica e globale di salute delle forme viventi che riconosce la interconnessione tra persone, piante, animali e l'ambiente che condividono. Il rapporto dimostra inoltre, come sia carente il dibattito attuale sulla adeguatezza dei sistemi ...

