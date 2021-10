Il 1° ottobre 1985 arrivavano i CD nei negozi (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il primo ottobre del 1985 nei negozi arrivano i primi CD della storia della musica. Il nuovo formato di supporto musicale sviluppato nell’ambito di un progetto comune tra Philips e Sony. I primi CD nei negozi È l’album “52nd Street” di Billy Joel il primo CD della storia ad arrivare nei negozi di musica, il 1° ottobre 1982. “CD“ è l’acronimo di compact disc, il nuovo formato di supporto musicale sviluppato nell’ambito di un progetto comune tra Philips e Sony. Nato dall’esigenza di aumentare la capacità di memoria del supporto musicale classico (10 volte superiore rispetto al vecchio LP) e di eliminare distorsioni e rumori di fondo, il compact disc rivoluziona radicalmente la discografia e le modalità di fruizione della musica. L’invenzione dei CD La paternità ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il primodelneiarrivano i primi CD della storia della musica. Il nuovo formato di supporto musicale sviluppato nell’ambito di un progetto comune tra Philips e Sony. I primi CD neiÈ l’album “52nd Street” di Billy Joel il primo CD della storia ad arrivare neidi musica, il 1°1982. “CD“ è l’acronimo di compact disc, il nuovo formato di supporto musicale sviluppato nell’ambito di un progetto comune tra Philips e Sony. Nato dall’esigenza di aumentare la capacità di memoria del supporto musicale classico (10 volte superiore rispetto al vecchio LP) e di eliminare distorsioni e rumori di fondo, il compact disc rivoluziona radicalmente la discografia e le modalità di fruizione della musica. L’invenzione dei CD La paternità ...

Advertising

laviniamainardi : RT @GaEstensi: Tutti ne parlano, ora non resta che andarla ad ammirare! La mostra 'Luigi Ghirri. The Marazzi Years 1975-1985' vi aspetta ne… - M_Bagnoli : RT @GaEstensi: Tutti ne parlano, ora non resta che andarla ad ammirare! La mostra 'Luigi Ghirri. The Marazzi Years 1975-1985' vi aspetta ne… - larafacco_press : RT @GaEstensi: Tutti ne parlano, ora non resta che andarla ad ammirare! La mostra 'Luigi Ghirri. The Marazzi Years 1975-1985' vi aspetta ne… - GaEstensi : Tutti ne parlano, ora non resta che andarla ad ammirare! La mostra 'Luigi Ghirri. The Marazzi Years 1975-1985' vi a… - liv3todisagree1 : l estate 1985 era estate fino ai primi novembre cosi come l estate 1987 fino a metà ottobre, estate 94' oltre il 30… -