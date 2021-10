Elezioni ad Alzano, Bertocchi: “I nostri 5 pilastri” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Alzano Lombardo. “Il nostro programma si basa su cinque pilastri: l’attenzione ai bisogni socio-sanitari dei cittadini, la cultura, la sicurezza, il territorio e l’ambiente”. Così il sindaco di Alzano Lombardo, Camillo Bertocchi, in corsa per il bis alle prossime Elezioni amministrative, illustra le priorità della sua squadra, composta dalla coalizione fra Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e il gruppo civico “Camillo Bertocchi Sindaco”. Geometra, 45enne, sta portando avanti da lungo tempo il proprio impegno nell’amministrazione comunale: ha esercitato la carica di consigliere comunale per 7 anni ed è stato assessore 10 anni, mentre nell’ultimo quinquennio è stato sindaco. A sfidarlo è Mario Zanchi, sostenuto dalla neo-costituita lista civica Alzano Futura: si ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 1 ottobre 2021)Lombardo. “Il nostro programma si basa su cinque: l’attenzione ai bisogni socio-sanitari dei cittadini, la cultura, la sicurezza, il territorio e l’ambiente”. Così il sindaco diLombardo, Camillo, in corsa per il bis alle prossimeamministrative, illustra le priorità della sua squadra, composta dalla coalizione fra Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e il gruppo civico “CamilloSindaco”. Geometra, 45enne, sta portando avanti da lungo tempo il proprio impegno nell’amministrazione comunale: ha esercitato la carica di consigliere comunale per 7 anni ed è stato assessore 10 anni, mentre nell’ultimo quinquennio è stato sindaco. A sfidarlo è Mario Zanchi, sostenuto dalla neo-costituita lista civicaFutura: si ...

