Dato isolamento sociale | in calo dal 2016 | è rimasto fermo nel 2020 e la quota di ' anziani risorsa' è scesa dal 30 al 25%

Milano, 1 ott. (Adnkronos Salute) - L'aiuto prezioso del nonno con i nipoti, l'esperienza delle 'tempie grigie' al servizio della società. E' uno dei patrimoni rubati dalla pandemia. Il rischio contagio ha tenuto 'in ostaggio' gli anziani e ha ridotto il loro sostegno alla società. A rilevarlo l'Istituto superiore di sanità (Iss) che, in una nota diffusa in occasione della Giornata internazionale delle persone anziane che si celebra oggi 1 ottobre, illustra alcuni dati raccolti dalla sorveglianza 'Passi d'Argento', dedicata alla popolazione over 65: 2 anziani su 10 vivono in una condizione di isolamento sociale e soltanto uno su 4 nel 2020 è riuscito a dare un contributo in famiglia o nella società, segnala l'Iss. La Giornata mette sotto i riflettori proprio questo tema ...

