Bonucci esulta sui social | «Vittoria da Juventus»

Grande esultanza sui social per i giocatori della Juventus dopo la Vittoria sul Chelsea in Champions League. "Una partita che si descrive con una sola parola: Juve", è il commento di Leonardo Bonucci. "Grande risultato e spirito di squadra", scrive Wojciech Szczesny. "Vittoria sofferta. Vittoria di squadra. Avanti così!", il post di Giorgio Chiellini, entrato in campo nel finale. "Forza e potenza. Siamo una cosa sola", si legge nei profili di Federico Bernardeschi.

La Juve brilla nella notte europea: un successo per rilanciarsi
Esulta lo Stadium, esulta la panchina bianconera, esultano anche Dybala e Morata inquadrati in ... è costretta ad affrettare la giocata in verticale su Lukaku, costantemente braccato da Bonucci e De ...

Champions: Bonucci 'gara da Juve', Chiellini 'avanti così' "Una partita che si descrive con una sola parola: Juve": sui social, Leonardo Bonucci esulta così dopo il successo per 1 - 0 contro il Chelsea in Champions League. "Vittoria sofferta. Vittoria di squadra. Avanti così", aggiunge su Instagram Giorgio Chiellini, entrato nel finale ...

