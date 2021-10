Al Bibliopride di Treviolo c’è Rumi Crippa

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 1 ottobre 2021). La biblioteca di“Lanfranco da Albegno” partecipa come ogni anno al, la settimana nazionale delle biblioteche. Organizzato dall’AIB, l’Associazione Italiana Biblioteche, e giunto alla sua decima edizione, nella settimana deltutte le biblioteche sono invitate a organizzare iniziative di promozione della lettura e altri eventi, in presenza oppure online.non ha mai mancato di aderire a questa iniziativa e per l’edizione 2021, domenica 3 ottobre alle 17, ha in programma un incontro/dibattito con l’autore, che presenterà il suo libro “Essere umani”. Nato anel 1991, appassionato di meditazione, laureato in filosofia e autore di diverse pubblicazioni, vincitore di premi nazionali, ...