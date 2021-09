“Ti rendi conto che non cammino più?”. GF Vip 6, dopo giorni di calma Manuel perde la pazienza e sbrocca (Di giovedì 30 settembre 2021) Al GF Vip 6 pare proprio che la love story tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù Selassie stia giungendo al termine. Già nell’ultima puntata c’era stata qualche avvisaglia quando Alfonso Signorini aveva chiesto al 22enne un commento sulla princess e lui aveva spiegato di non voler correre e dare false illusioni. “Direi che è meglio andarci con calma – aveva detto in diretta Manuel Bortuzzo – Questa cosa è tanta roba, quindi voglio andarci piano davvero. Anche perché non vorrei creare illusioni. Quindi preferisco non correre”. E così è stato, perché negli ultimi giorni i gesti del 22enne sono stati più che lampanti. A un abbraccio della principessa, Manuel Bortuzzo ha gelato la ragazza scansandola e dicendole di fare attenzione perché “questa camicia costa tantissimo”. E ancora ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) Al GF Vip 6 pare proprio che la love story traBortuzzo e la principessa Lulù Selassie stia giungendo al termine. Già nell’ultima puntata c’era stata qualche avvisaglia quando Alfonso Signorini aveva chiesto al 22enne un commento sulla princess e lui aveva spiegato di non voler correre e dare false illusioni. “Direi che è meglio andarci con– aveva detto in direttaBortuzzo – Questa cosa è tanta roba, quindi voglio andarci piano davvero. Anche perché non vorrei creare illusioni. Quindi preferisco non correre”. E così è stato, perché negli ultimii gesti del 22enne sono statiche lampanti. A un abbraccio della principessa,Bortuzzo ha gelato la ragazza scansandola e dicendole di fare attenzione perché “questa camicia costa tantissimo”. E ancora ...

