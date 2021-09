Tare: «Non mi piace quello che ha detto Mourinho dopo il derby, deve imparare a perdere» (Di giovedì 30 settembre 2021) Poco prima del fischio di inizio del match contro la Lokomotiv Mosca, ai microfoni di Sy Sport ha parlato il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare. Ha commentato quanto accaduto nel derby di domenica contro la Roma, con le polemiche arbitrali scatenate dal tecnico giallorosso José Mourinho. “Non mi piace quello che ha detto nel post partita, si deve imparare anche ad accetTare la sconfitta e a tirare fuori il meglio, come hanno fatto con la vittoria di oggi. Basta analizzare episodio per episodio per vedere che non c’è stato nessun errore arbitrale a sfavore della Roma, anzi, casomai c’è stato nei confronti della Lazio. Come nel caso del calcio di rigore reclamato, la richiesta espulsione di Leiva non c’era e il rigore su Zaniolo è ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 settembre 2021) Poco prima del fischio di inizio del match contro la Lokomotiv Mosca, ai microfoni di Sy Sport ha parlato il direttore sportivo della Lazio, Igli. Ha commentato quanto accaduto neldi domenica contro la Roma, con le polemiche arbitrali scatenate dal tecnico giallorosso José. “Non miche hanel post partita, sianche ad accetla sconfitta e a tirare fuori il meglio, come hanno fatto con la vittoria di oggi. Basta analizzare episodio per episodio per vedere che non c’è stato nessun errore arbitrale a sfavore della Roma, anzi, casomai c’è stato nei confronti della Lazio. Come nel caso del calcio di rigore reclamato, la richiesta espulsione di Leiva non c’era e il rigore su Zaniolo è ...

