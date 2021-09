Spinaceto | maybe con Michetti | Meloni | Salvini e Tajani

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 30 settembre 2021) Forse aqualcuno dovrebbe far sapere che il luogo dove si esibirà nella sua ultima tirata elettorale populista per Roma si chiama anche piazzetta Rossa. Non tanto e non solo per il colore delle mattonelle, délabré. Largo Cannella, questo dice la toponomastica, era un parcheggio. Poi Veltroni lo trasformò in una piazza (in un emiciclo o pretenziosamente anfiteatro, ma andiamoci piano), in un quartiere senza piazza. E, in effetti, non sembra proprio una piazza. Dal luogo si domina la vergogna di, un edificio di due piani pensato come centro commerciale che centro commerciale non è mai stato: prima, negli anni Settanta, ritrovo per tossicodipendenti, poi occupato, ma molto poi, poi recuperato con soldi pubblici (giunta Rutelli) e ora luogo di caf, sindacati, un bocciodromo e una farmacia a testimoniare cosa doveva essere. Per i negozi a ...