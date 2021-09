Soleil Sorge criticata da due ex protagonisti del GF Vip (Di giovedì 30 settembre 2021) Tra gli ospiti della decima puntata di Casa Chi, Francesco Oppini e Rosalinda Cannavò, hanno ammesso quanto gli manca il gruppo della scorsa edizione. Hanno, inoltre, fatto apprezzamenti sulla libertà che c’è nel gruppo dell’edizione attuale, movendo delle critiche su Soleil Sorge. Vediamo cosa hanno detto gli ex gieffini. Le critiche su Soleil Sorge L’ex gieffino Francesco Oppini ha commentato l’esperienza che sta vivendo Soleil Sorge attualmente all’interno della casa del GF Vip dicendo: Non la conosco personalmente, quindi non giudico, se non da quello che vedo nel Grande Fratello. Non mi piace il modo in cui approccia nelle situazioni. A volte pecca un po’ di presunzione. Non so se sia una forma di autodifesa. Chiaro è che, se io, da casa, vedo una cosa del genere, mi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) Tra gli ospiti della decima puntata di Casa Chi, Francesco Oppini e Rosalinda Cannavò, hanno ammesso quanto gli manca il gruppo della scorsa edizione. Hanno, inoltre, fatto apprezzamenti sulla libertà che c’è nel gruppo dell’edizione attuale, movendo delle critiche su. Vediamo cosa hanno detto gli ex gieffini. Le critiche suL’ex gieffino Francesco Oppini ha commentato l’esperienza che sta vivendoattualmente all’interno della casa del GF Vip dicendo: Non la conosco personalmente, quindi non giudico, se non da quello che vedo nel Grande Fratello. Non mi piace il modo in cui approccia nelle situazioni. A volte pecca un po’ di presunzione. Non so se sia una forma di autodifesa. Chiaro è che, se io, da casa, vedo una cosa del genere, mi ...

