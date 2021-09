Petrolio: in calo a New York a 73,79 dollari (Di giovedì 30 settembre 2021) Il Petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni perdono l'1,39% a 73,79 dollari al barile. . 30 settembre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 settembre 2021) Ilè ina New, dove le quotazioni perdono l'1,39% a 73,79al barile. . 30 settembre 2021

