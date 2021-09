No Time to Die - recensione (Di giovedì 30 settembre 2021) Un paio di riflessioni prima di parlare del nuovo film con 007, No Time to Die. È tornato, ma sarà l'ultima volta con Daniel Craig: potremo farcene piacere ancora un altro? Quando Ian Fleming, ex ufficiale della Royal Navy arruolato poi nel Servizio Informazioni della Marina Militare, scrive il primo libro su Bond, James Bond, aka 007, siamo nel 1953, anni ancora reazionari, di conservazione feroce di vecchi valori e politicamente gli anni della Guerra fredda. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 30 settembre 2021) Un paio di riflessioni prima di parlare del nuovo film con 007, Noto Die. È tornato, ma sarà l'ultima volta con Daniel Craig: potremo farcene piacere ancora un altro? Quando Ian Fleming, ex ufficiale della Royal Navy arruolato poi nel Servizio Informazioni della Marina Militare, scrive il primo libro su Bond, James Bond, aka 007, siamo nel 1953, anni ancora reazionari, di conservazione feroce di vecchi valori e politicamente gli anni della Guerra fredda. Leggi altro...

