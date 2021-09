(Di giovedì 30 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dalle prime ore della mattina, personale della Digos della Questura di Roma e dei Compartimenti di Polizia Postale territorialmente competenti, stanno effettuando 4personali, locali ed informatiche, delegate dalla Procura di Roma a carico di altrettante persone residenti in varie località del territorio nazionale che hanno avuto un ruolo significativo nella campagna d'odio, veicolata sul web anche attraverso insulti e, nei confronti del Presidente del Consiglio, Mario, soprattutto a seguito delle misure adottate per il contenimento della pandemia.L'attività di approfondimento investigativo, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, e condotta dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, dal Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni e dalla DIGOS di Roma, ha ...

Advertising

StampaNews : No vax, minacce sul web a Draghi: scattano le perquisizioni - annamaria_ff : RT @RaiNews: Le minacce arrivano dall'universo no-vax - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Dalle prime ore della mattina, personale della Digos della Questura di Roma e dei Compartimenti… - ItaliaNotizie24 : Minacce web dei No Vax a Draghi, perquisizioni - RaiNews : Le minacce arrivano dall'universo no-vax -

Ultime Notizie dalla rete : Minacce web

Rai News

...community in Italia e pensiamo che sia un ottimo modo per intensificare la lotta alle... Il social network è disponibile viae attraverso app IoS e Android....protetti tramite una crittografia avanzata Non inserire mai i propri dati personali su sitiche ... Proprio come per le, anche le misure di sicurezza più efficaci sono spesso quelle più ...ROMA (ITALPRESS) – Dalle prime ore della mattina, personale della Digos della Questura di Roma e dei Compartimenti di Polizia Postale ...Da questa mattina sono in corso da parte del personale della Digos della Questura di Roma e dei Compartimenti di Polizia Postale, perquisizioni personali, locali ed informatiche a carico di quattro pe ...