Milan, arbitraggio Cakir: pronta una protesta formale alla Uefa (Di giovedì 30 settembre 2021) Il Milan non si ferma, e dopo le parole ironiche usate a margine dell'evento "?Restore the Music Milan" su quanto successo martedì sera a San Siro ("Avevo invitato gli arbitri a essere qui oggi, ma non li vedo"), il figlio di Paul Elliott, Gordon Singer, ha dato mandato ai legali rossoneri di inviare una protesta formale alla Uefa per l'arbitraggio di Cakir in nella sfida di Champions contro l'Atletico Madrid. Il club si sente penalizzato non solo a livello sportivo, ma anche a livello economico. Infatti dai risultati dipende il cammino in Champions League, e con esso la somma degli introiti. SportFace.

