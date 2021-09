Maresca “Noi unica opportunità per Napoli, resto è minestra riscaldata” (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“I sondaggi tra la gente, che sono quelli che contano, ci dicono che siamo sulla strada giusta. Le persone vogliono sicurezza e serenità per Napoli, vogliono un progetto nuovo e Catello Maresca sindaco. I cittadini hanno compreso che noi siamo l’unica vera opportunità per far rinascere la città, tutto il resto è una minestra riscaldata. Il 3 e il 4 ottobre i napoletani seguiranno il loro cuore: sceglieranno il cambiamento e la squadra di governo che può rappresentare davvero la svolta per il futuro di Napoli e quello dei nostri figli”. Così in una nota Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“I sondaggi tra la gente, che sono quelli che contano, ci dicono che siamo sulla strada giusta. Le persone vogliono sicurezza e serenità per, vogliono un progetto nuovo e Catellosindaco. I cittadini hanno compreso che noi siamo l’veraper far rinascere la città, tutto ilè una. Il 3 e il 4 ottobre i napoletani seguiranno il loro cuore: sceglieranno il cambiamento e la squadra di governo che può rappresentare davvero la svolta per il futuro die quello dei nostri figli”. Così in una nota Catello, candidato sindaco del centrodestra a. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

