Imprenditore naufraga in mare, forse a causa di un incendio. Ricerche in corso (Di giovedì 30 settembre 2021) Durante la traversata le condizioni meteo erano buone e il mare calmo. Dalle prime indagini degli uomini della Guardia costiera non sembra che ci siano state collisioni Leggi su rainews (Di giovedì 30 settembre 2021) Durante la traversata le condizioni meteo erano buone e ilcalmo. Dalle prime indagini degli uomini della Guardia costiera non sembra che ci siano state collisioni

Advertising

TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Una mappa per ritrovare il tesoro, un piccone e una pala per scovarlo. Poi l'impresa che naufraga per colpa di un'avaria al… - EnricoGiannell1 : RT @ilgiornale: Una mappa per ritrovare il tesoro, un piccone e una pala per scovarlo. Poi l'impresa che naufraga per colpa di un'avaria al… - ilgiornale : Una mappa per ritrovare il tesoro, un piccone e una pala per scovarlo. Poi l'impresa che naufraga per colpa di un'a… -

Ultime Notizie dalla rete : Imprenditore naufraga Elisa Isoardi: cena bollente per lei, con dettaglio in primo piano ...chiacchierata relazione di quattro anni con Matteo Salvini e la frequentazione con l'imprenditore ... tantissimi i commenti, compreso quello dell'amica Angela Melillo , showgirl ed ex - naufraga insieme ...

Rosaria Cannavò: si slaccia la camicia e mette in mostra tutto L'ex naufraga ha pubblicato uno scatto che ha lasciato i fan senza parole, una bellezza incredibile. Come ... Nel 2015 convola a nozze con l'imprenditore ligure Andrea Berti ma dopo 3 anni il matrimonio ...

Imprenditore scomparso in mare, trovati resti imbarcazione - Sicilia Agenzia ANSA Imprenditore scomparso in mare, trovati resti dell’imbarcazione: si indaga per un possibile incendio Sono stati trovati alcuni resti dell'imbarcazione dell'imprenditore palermitano Andrea Taormina, 49 anni, scomparso in mare mentre era in navigazione con la sua barca a vela da San Vito Lo Capo a Bale ...

Imprenditore scomparso in mare, trovati resti imbarcazione Sono stati trovati alcuni resti dell'imbarcazione dell'imprenditore palermitano Andrea Taormina, 49 anni, scomparso in mare mentre era in navigazione con la sua barca a vela da San Vito Lo Capo a Bale ...

...chiacchierata relazione di quattro anni con Matteo Salvini e la frequentazione con l'... tantissimi i commenti, compreso quello dell'amica Angela Melillo , showgirl ed ex -insieme ...L'exha pubblicato uno scatto che ha lasciato i fan senza parole, una bellezza incredibile. Come ... Nel 2015 convola a nozze con l'ligure Andrea Berti ma dopo 3 anni il matrimonio ...Sono stati trovati alcuni resti dell'imbarcazione dell'imprenditore palermitano Andrea Taormina, 49 anni, scomparso in mare mentre era in navigazione con la sua barca a vela da San Vito Lo Capo a Bale ...Sono stati trovati alcuni resti dell'imbarcazione dell'imprenditore palermitano Andrea Taormina, 49 anni, scomparso in mare mentre era in navigazione con la sua barca a vela da San Vito Lo Capo a Bale ...