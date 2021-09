Dalla Promozione a Buffon sognando la Nazionale | l’incredibile ascesa di Lorenzo Lucca

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 settembre 2021) In tantissimi guardando queste prime giornate di Serie B si saranno chiesti come sia stato possibile non credere fin da subito in. Se lo staranno chiedendo soprattutto in quel di Torino, sponda granata, dove il ragazzo è stato bocciato ben due volte. Il primo arrivederci a 16 anni con una fulminea ripartenza nell’Atletico Torino, dove il giovane bomber, oltre a dominare con i suoi pari età, segna il primo gol inotto minuti dopo l’esordio. Quella categoria gli va evidentemente stretta e per lui si riaprono le strade del professionismo, questa volta a Vicenza dove raccoglie anche tre presenze tra i grandi in Lega Pro. Il Torino non si è scordato completamente di lui e prova a dare al ragazzo una nuova chance, ma dopo il prestito in Primavera 2 con il Brescia condito da ben 14 gol, la sua esperienza da ...